الأهلي ضد الزمالك والاتحاد أمام الجزيرة في دور الثمانية بدوري السلة

أقيمت بعض المواجهات في إياب دور الـ16 من دوري المرتبط لكرة السلة رجال من أجل تحديد مواجهات المتأهلين لدور ربع نهائي المسابقة. وانتهت مباريات دور الـ16 كافة ما عدا مواجهة سموحة والطيران المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل لتحديد المتأهل منهما للدور المقبل من البطولة. المقبل لتحديد المتأهل منهما للدور المقبل من البطولة. من المقرر أن يتم استئناف مباريات دوري المرتبط في وقت يتم تحديده لاحقًا بعد الانتهاء من ارتباطات المنتخبات الأفريقية على مستوى الرجال والناشئين والناشئات. الرجال والناشئين والناشئات. جاءت مواجهات دور ربع النهائي بين: الاتحاد السكندري ضد الجزيرة مصر للتأمين ضد سبورتنج طلائع الجيش ضد الفائز من مباراة سموحة والطيران Advertisements الأهلي ضد الزمالك فيما تقام مباريات تحديد المراكز من التاسع للسادس عشر بين: الزهور ضد القناة طنطا ضد أصحاب الجياد الأولمبي ضد الخاسر من مباراة سموحة والطيران جزيرة الورد ضد المصرية للاتصالات

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