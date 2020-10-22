محمد شكري يتلقى عرضًا للرحيل عن الأهلي

تلقى محمد شكري ظهير أيسر النادي الأهلي عرضا للرحيل على سبيل الإعارة في الموسم الجديد إلى نادي سموحة.

وطلب فرج عامر رئيس نادي سموحة استعارة اللاعب من مسؤولي الأهلي ويترقب الرد النهائي من إدارة القلعة الحمراء.

وكان شكري قد شارك في مباريات الموسم الحالي مع الأهلي بعد تصعيده عقب جائحة

نادي سموحة.وطلب فرج عامر رئيس نادي سموحة استعارة اللاعب من مسؤولي الأهلي ويترقب الرد النهائي من إدارة القلعة الحمراء.وكان شكري قد شارك في مباريات الموسم الحالي مع الأهلي بعد تصعيده عقب جائحة كورونا

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