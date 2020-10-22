واصل فريق بايرن ميونيخ الألماني، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، تقديم عروضه القوية، بعد أن نجح في الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات أولى جولات دور مجموعات البطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البايرن 2-0، حيث سجل الفرنسي كينجيلي كومان هدف البايرن الأول في الدقيقة 35، كما أضاف لاعب الوسط ليون

جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني سجل كورنتين توليسو الهدف الثالث في الدقيقة 66 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وعاد كومان ليسجل الهدف الرابع بمهارة في الدقيقة 72.

واعتلى بايرن ميونيخ صدارة المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات بعد فوزه الكاسح على الفريق المدريدي الذي تلقى أثقل هزيمة له في دوري الأبطال

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تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني، مناصفة مع الخسارة بنفس النتيجة ضد بروسيا دورتموند في مرحلة المجموعات خلال عام 2018.

وواصل بايرن ميونيخ عروضه المبهرة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، فحقق الفريق فوزه في المباراة رقم 12 على التوالي في دوري الأبطال ليحافظ على سجله التاريخي غير المسبوق في تاريخ المسابقة، وسجل الفريق الألماني 4 أهداف أو أكثر في المباراة رقم 20 خلال فترة قيادة المدرب الذي تولى قيادتهم منذ أقل من عام (نوفمبر 2019).

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال