صدمة جديدة في الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك

أصدر نادي الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الخميس بيان يعلن فيه ارتفاع عدد الماصبين بفيروس كورونا داخل صفوف الفرقي الأول لكرة القدم بالنادي . وينتظر نادي الرجاء المغربي قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن تأجيل مباراته مع الزمالك في اياب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا والتي مقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل . وجاء نص بيان الرجاء كالتالي.. بطولة دوري ابطال افريقيا والتي مقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل . توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح أمس الأربعاء مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري. الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري. وإثر إجراء ما مجموعه 40 اختبارا، أظهرت النتائج وجود 6 حالات إيجابية لدى اللاعبين، تنضاف للحالات المسجلة سابقا، ليرتفع العدد إلى 14 حالة مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول، بالإضافة إلى حالة واحدة في صفوف الطاقم الإداري للفريق الأول. وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به.

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