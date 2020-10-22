البنك الأهلي يستعرض مسيرة محمد يوسف مدرب الفريق الجديد

استعرض نادي البنك الأهلي مشوار محمد يوسف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

ونشر البنك الأهلي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا :"

مسيرته الكروية ..

أنطلقت مسيرته في الدوري المصري الممتاز مع الأهلي عام 1989، حيث حقق خلال مسيرته 6 بطولات دوري على مدار عشر سنوات، وبطولة كأس مصر 4 وكانت أول بطولاته القارية مع المارد الأحمر عام 1993 عندما حصل على كأس الكؤوس الإفريقية وفي موسم 1995 توج يوسف مع القلعة الحمراء ببطولة البطولة العربية لابطال الكؤوس ثم حصل على البطولة العربية لابطال الدوري

الدوري المصري الممتاز: 6 ألقاب (1993–94، 1994–95، 1995–96، 1996–97، 1997–98 و1998–99)

كأس مصر: 4 ألقاب (1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1995–96)

كأس الكؤوس الأفريقية: لقب واحد

(1993)

بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري: لقب واحد (1996)

كأس السوبر العربي: لقبين (1997، 1998)

البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس: لقب واحد (1994–95)

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مسيرته التدريبية

بدأ يوسف عام 2004 حتى 2007 لفريق إنبي ثم من 2007 إلى 2009 في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ،

,في يونيو 2009 مع المدير الفني حسام البدري ثم مساعداً مع مانويل جوزيه في الفترة من يناير 2011 حتى يونيو 2012 ثم مدرب عام مع حسام البدري حتى مايو 2013.

- في 7 مايو 2013، تم تعيين يوسف مديراً فنياً للفريق الأول للأهلي لمدة موسم. قاد الأهلي خلالها للفوز بدوري أبطال إفريقيا 2013 و بطولة

السوبر الأفريقي 2014، ووصل إلى كأس العالم للأندية فيفا 2013 في المغرب. و إقترب من إحراز بطولة الدوري لموسم 2013-2014.

- في الأول من مايو 2014، استقال من النادي الأهلي.ثم في 23 يوليو2014 ، تم تعيينه كمدير فني لنادي الشرطة العراقي.على الرغم من فوزه في 11 مباراة وتعادل 4 من أصل 15 مباراة لعبها في الدوري، وتصدره لمجموعته في كأس الاتحاد الآسيوي، تم إقالته في مايو 2015.

- وفي يوليو 2015، أصبح مدربًا لفريق سموحة في الدوري المصري الممتاز، حيث لعب أيضا مع النادي السكندري في دوري أبطال أفريقيا 2015.

-. وفي يوليو من عام 2016 استطاع نادي الشرطة العراقي التعاقد مع محمد يوسف مرة اخرى لتدريب الفريق.

- في مايو2017، أصبح المدير الفني لـ نادي بتروجيت في الدوري المصري الممتاز.[1]

- في يونيو 2018، عاد يوسف إلى الأهلي كمدرب عام ومدير كرة حتى ديسمبر 2018، ثم استمر كمدرب عام حتى نهاية عقده في 31 أغسطس 2019