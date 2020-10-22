شاهد.. ملخص وأهداف سقوط ريال مدريد المدوي أمام شاختار في دوري الأبطال

سقط فريق ريال مدريد الإسباني في فخ الهزيمة أمام نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب ملعب الفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في أولى جولات المجموعة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أنهى شاختار دونيتسك، الذي يدربه المدير الفني لويس

كاسترو، الشوط الأول أمام ريال مدريد متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها: ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز ورافائيل فاران لاعب الميرنجي (بالخطأ في مرمى فريقه) ومانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42.

وفي الشوط الثاني، حاول زيدان تعديل التشكيل الذي بدأ به اللقاء،

ورد ريال مدريد بهدف سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 54 ثم أضاف البديل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 59 بعد ثوان معدودة من مشاركته.

وواصل ريال مدريد صحوته الهجومية حتى نهاية المباراة لكنه لم ينجح في إدراك التعادل لتكون الهزيمة الأولى له أمام الفريق الأوكراني خلال ثلاث مباريات جمعت بينهما في تاريخ دوري الأبطال.

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