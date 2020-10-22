البدري: سأقاتل لتحقيق حلمى بتمثيل مصر فى طوكيو

عبر محمود البدرى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى عن سعادته بثقة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى.

وانضم محمود البدرى لصفوف منتخب شباب الفراعنة خلال معسكره المقبل والذى يتخلله عدة وديات بجانب زملائه الثلاثة بالفريق وهم عبد

الرحمن مجدى ومحمد صادق وأحمد أيمن.

وأضاف البدري قائلًا :" سأبذل قصارى جهدى فى التدريبات والمباريات من أجل أن أكون على قدر تلك الثقة الغالية من قبل الجهاز الفنى ، الانضمام

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للمنتخب هو أعلى مراتب الشرف".

وواصل البدري قائلًا :" لدى أحلم سأقاتل من أجل تحقيقه وهو تمثيل منتخب بلادى فى دورة الألعاب المقبلة التى تستضيفها طوكيو".

وأنهى ظهير ايسر الإسماعيلي حديثه قائلا : " بالتأكيد مع المنافسة تصب فى صالح المنتخب لكنى سأقدم أفضل ما لدى لإثبات أحقيتى فى الحصول على فرصة".