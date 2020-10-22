شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ايطالية تكشف مصير «رونالدو» من مواجهة «ميسي» في دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، ما زال حامًلا لفيروس كورونا، وأن الاختبارات التي خضع لها مؤخرًا جاءت إيجابية.

ويتأهب مشجعو كرة القدم حول العالم لمشاهدة مواجهة رونالدو أمام ميسي من جديد يوم 28 أكتوبر الجاري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز، وذلك لأول مرة منذ رحيل الدون عن ريال مدريد.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن رونالدو لا يزال مصابًا بكورونا، حيث قام يوفنتوس بإرسال الوثائق الطبية الكاملة الخاصة برونالدو إلى الفريق الاستشاري لبروتوكول الاتحاد الأوروبي.

وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي على ضرورة إرسال ما يفيد بحالة اللاعب المصاب بكورونا بشكل دوري.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان هناك حاجة إلى مسحة سلبية قبل المباراة، أم أن عدم ظهور الأعراض أثناء فترة الانتظار والاختبار كافية لعدم استبعاد اللاعب من المباراة.

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