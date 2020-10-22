شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الرجاء يعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا ضمن صفوفه إلى 14 لاعبًا وإداري واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الرجاء المغربي رسميًا، في بيان عبر حسابه على «تويتر» ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين صفوفه إلى 14 لاعبًا، بالإضافة إلى إداري واحد، ليكن العدد الإجمالي 15 إصابة.

وقال النادي في بيانه: «توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح أمس الأربعاء مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري، وإثر إجراء ما مجموعه 40 اختبارًا، أظهرت النتائج وجود 6 حالات إيجابية لدى اللاعبين، تنضاف للحالات المسجلة سابقا، ليرتفع العدد إلى 14 حالة مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول، بالإضافة إلى حالة واحدة في صفوف الطاقم الإداري للفريق الأول».

واختتم الرجاء بيانه: «وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به».

وكان من المقرر أن يواجه الرجاء نادي الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، فيما تؤكد العديد من التقارير اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل المباراة.