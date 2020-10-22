شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج عمومي سباحة الأهلي، بلقب بطولة كأس مصر، التي أقيمت في الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وقدمت فرق السباحة في الأهلي عروضًا قوية، حيث نجح عمومي رجال في الفوز بالمركز الأول، بواقع 100 نقطة، متفوقا على هليوبوليس، الذي حل وصيفا في جدول ترتيب المسابقة بواقع 94 نقطة.

كما نجح لاعبو الأهلي في الاستحواذ على أغلب الجوائز الفردية، حيث حصل أحمد كرم على جائزة أحسن سباح في البطولة بواقع 4 ميداليات ذهبية، بينما حصل عبد الرحمن سامح على كأس أحسن رقم، فيما فازت سارة سليمان بجائزة أحسن رقم في بطولة الآنسات التى حصل الأهلي على المركز الثاني بها.