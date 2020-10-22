شكرا لقرائتكم خبر عن «كوكا» ينعي رحيل والده بهدف في مرسليا في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، بالذكري الخامسة لوفاة والده بتسجيل هدف الفوز حساب مارسيليا الفرنسي، في أولى جولات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز كوكا، هدف فوز فريقه (1-0) بعد ساعات قليلة من تغريدة نشرها عبر تويتر، أحيا خلالها الذكرى الخامسة لوفاة والده، الذي فارق الحياة عام 2015.

المصادفة الغريبة أن كوكا، سجل في مارسيليا أيضًا، بعد ساعات من وفاة والده يوم 22 أكتوبر 2015 بقميص فريقه السابق سبورتينج براجا خلال المباراة التي أقيمت في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وانتهى ذلك اللقاء بفوز براجا على مارسيليا بنتيجة 3-2.

وكتب كوكا، تغريدة عبر هدفه في لقاء مارسيليا نعى خلالها والده في ذكرى وفاته.

وقال كوكا: «رحَم الله روحاً رحلت عن الدُنيا ومازالت حية فِي قلوبنا.. رحل والدي وظل حبل الدعاء هو الوصل بيننا».

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