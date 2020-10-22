شكرا لقرائتكم خبر عن «بي إن سبورت»: مباراة الزمالك والرجاء ستقام يوم 1 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرر تأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي لتقام يوم 1 نوفمبر في مصر، بدلا من موعدها الأصلي يوم 24 أكتوبر الجاري.

ووفقًا لموقع «بي إن سبورت»، تأجيل المواجهة بسبب فرض السلطات المغربية حجراً صحياً على لاعبي الرجاء لمدة سبعة أيام الأمر الذي منعهم من التوجه إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في مباراة العودة من نصف نهائي أبطال إفريقيا.

وأعلن الرجاء البيضاوي أمس الأربعاء، عدم قدرته على السفر إلى مصر بسبب ثبوت إصابة ثمانية من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

ومن بين المصابين أربعة لاعبين أساسيين في مباراة الذهاب هم المدافع إلياس الحداد، لاعبا الوسط عمر العرجون ومحسن متولي والمهاجم عبدالاله الحافيظي.