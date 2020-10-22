شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الرابعة لدوري الأبطال: عقدة أياكس ضد الإنجليز مستمرة.. وبداية كارثية للوافد الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا موسم 2020 /2021 بتحقيق الفوز خارج قواعده على أياكس أمستردام في أولى جولات المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في المسابقة.

وانتزع ليفربول فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 من ملعب مضيفه الذي أصبح لديه عقدة حالية ضد الفرق الإنجليزية في معقله، مع خسارة ثالث مباراة على التوالي في دوري الأبطال ضد ناد إنجليزي بعد تشيلسي في الموسم الماضي وتوتنهام في نصف نهائي نسخة 2018 /2019.

وحسم هدف عكسي عن طريق نيكولاس تالفكيو المباراة لمصلحة الريدز، ليسجل أياكس هدفًا في مرماه، في مباراة على أرضه بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وفشل أياكس أمستردام في التسجيل على أرضه خلال آخر 3 مباريات لعبها في دوري الأبطال (تشيلسي، فالنسيا وليفربول)، لتتحقق هذه السلسلة السلبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركات النادي بالمسابقة سواء بمسماها الحالي أو مسماها القديم (الكأس الاوروبية).

وحافظ ليفربول على سجله ضد الأندية الهولندية في المسابقات الأوروبية، فلم يخسر الريدز في آخر 14 مباراة لعبها ضد الفرق الهولندية في مختلف المسابقات الأوروبية (فاز في 9 وتعادل في 5).

وفي المواجهة الأخرى بالمجموعة، اكتسح أتالانتا الإيطالي مضيفه ميتييلاند الدنماركي، الذي خاض بالأمس المباراة الأولى له على الإطلاق في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وفيها تلقى الخسارة بنتيجة 4-0.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الضيوف، ليصبح النادي الدنماركي هو أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يتلقى 3 أهداف على ملعبه في الشوط الأول خلال أول مباراة له بمرحلة المجموعات في المسابقة.

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وشهدت المباراة تسجيل الثنائي الكولومبي «دوفان زاباتا ولويس مورييل» هدفين لصالح النادي الإيطالي، لتصبح هذه هي أول مباراة على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا تشهد تسجيل لاعبين كولومبيين من نفس الفريق.

وحافظ صانع الألعاب الأرجنتيني أليخاندرو جوميز على بدايته الواعدة هذا الموسم بتسجيله هدفًا في المباراة، ليكون سجل 5 أهداف في 5 مباريات لعبها مع أتالانتا في مختلف البطولات هذا الموسم، 3 منها نتيجة تسديدات من خارج منطقة الجزاء، وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر على مستوى جميع لاعبي أندية الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى في مختلف البطولات هذا الموسم (تسجيل هذا العدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء).