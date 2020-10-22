شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الرجاء إلى 15 قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «المنتخب» المغربية إنه تم اكتشاف ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الرجاء البيضاوي المغربي بعد المسحة التي أجراها الفريق، أمس الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن النتيجة جاءت إيجابية لكل من محمود بنحليب وسفيان رحيمي ومحمد بوعميرة ومحمد المكعازي ومحمد الدويك، إضافة إلى زكرياء الوردي.

وبهذا، يرتفع عدد الإصابات بكورونا في صفوف الرجاء إلى 15 حالة، بعدما كان قد أعلن سابقًا إصابة 9 لاعبين.

ومن المنتظر أن يواجه الرجاء نادي الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، السبت القادم، فيما أكدت العديد من التقارير اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل المباراة.