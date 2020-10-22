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شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل «شبين» للتصفيات النهائية بدوري العاملين بمديرية الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت فاعليات دورى اللجنة الرياضية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، التي تنظمه المديرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوي وكيل الرياضة بالمديرية.
ويهدف الدورى إلى تنشيط الرياضة والمشاركة الجماعية بين عاملين الشباب والرياضة، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.
جدير بالذكر أن الدورى يضم ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة للرجال والسيدات.
وأسفرت النتائج النهائية عن فوز إدارة شبين في خماسي القدم رجال، وتنس الطاولة رجال وسيدات، والتأهل للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة.
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