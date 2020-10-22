شكرا لقرائتكم احتفالا عيد بميلاده الـ 39 .. 5 محطات احترافية في حياة الكابيتانو حسام غالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم حسام غالى لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق ومدير الكرة بنادي الجونة، بعيد ميلاده الـ 39 ، قضي أكثر من نصف عمره في مجال كرة القدم ما بين لاعبا في نادى بيلا بكفر الشيخ وانهي حياته في الأهلي ، متخذا عدة محطات في مشواره ما بين فينورد الهولندي وتوتنهام الإنجليزي وديربي كاونتي الإنجليزي والنصر السعودى وليرس البلجيكي.

وشهد مشوار حسام غالى العديد من اللمحات والمحطات الهامة ونلقى الضوء في التقرير التالي علي مشوار الكابيتانو الاحترافي خارج مصر:

فينورد الهولندى

لفت حسام غالي انظار مسئولي نادي فينورد الهولندى فى يناير من 2003، بعدما شارك اللاعب فى دورة ودية مع المنتخب الأولمبى كانت تضم منتخبات البرازيل، والتشيك، واليابان، وقدم مستوى لافتًا جعل مسؤولى فينورد يرغبون فى التعاقد معه بشدة، الا ان إدارة الأهلى رفضت احتراف حسام غالى فى منتصف الموسم، ليرحل الي هولندا في نهاية الموسم.

شارك حسام غالي في 55 مباراة مع فيينورد خلال موسمين ونصف أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.



توتنهام الإنجليزى

أثبت حسام غالى مع فينورد أنه لاعب من طراز خاص، لذا حظى باهتمام كل من أرسنال وتوتنهام هوتسبير، قبل أن يسارع الأخير لإتمام الصفقة خلال يناير من 2006، ومضى اللاعب على عقد يمتد إلى أربعة مواسم ونصف الموسم.

أحرز غالى هدفه الأول بقميص توتنهام فى الـ19 أكتوبر عام 2006 ضد بشكتاش فى كأس الاتحاد الأوروبى، بينما كان أبرز أهدافه مع النادى اللندنى فى الـ11 من مارس 2007 خلال مباراة الديربى أمام تشيلسى بكأس الاتحاد الإنجليزى.

Advertisements



ديربي كاونتي الإنجليزي

انتقل غالى إلى ديربى كاونتى الإنجليزى لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة فى يناير عام 2008، وتدرب هناك مع الإنجليزى بول جويل، وذلك عقب ازمته الشهيرة مع مارتن يول المدير الفني للفريق والقاء بقميص النادي علي أرض الملعب في احدي المباريات.

شارك اللاعب مع ديربى كاونتى فى الـ16 مباراة، ولكن لم يتمكن النادى من الحفاظ على الاستمرار فى الدورى الإنجليزى وهبط إلى دورى الدرجة الأولى.



النصر السعودي

انتقل حسام غالى إلى النصر السعودى فى يناير عام 2009 لمدة موسم ونصف الموسم، كما عاد اللاعب إلى ارتداء قميص النادى السعودى مرة أخرى فى عام 2017 لمدة 6 أشهر، وتمكن حسام غالى مع النصر من المشاركة فى 26 مباراة، وأحرز هدفًا وحيدًا، قبل أن يقرر العودة إلى الأهلى عقب كل تجربة له مع النادى السعودي.

وتعرض حسام غالى لأزمة كبيرة كادت تهدد بتعرضه للإيقاف طويل الأجل، بعدما تم اتهامه بتعاطى المنشطات عقب مباراة النصر السعودى أمام الهلال فى كأس ولى العهد، إلا أن «الكابيتانو» تمكن من الانتصار فى هذه المشكلة، عندما قرر إرسال العينة إلى معمل آخر تابع للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والذى أكد براءة غالي، وأنه لم يتناول أى مواد محظورة.



لييرس البلجيكي

قضى حسام غالي مع لييرس البلجيكي موسمًا واحدًا بداية من يوليو 2013، وتمكن من المشاركة في 32 مباراة، وأحرز هدفًا وحيدًا، وصنع 4 أهداف.