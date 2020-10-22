شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب قرار الكاف بشأن مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الترقب الشديد تسيطر علي الأجواء داخل نادي الزمالك وتحديدا فريق الكرة لقرار الاتحاد الافريقي " كاف " المقرر صدوره خلال ساعات بشأن مصير مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها السبت المقبل، وسط تكهنات قوية بصدور قرار بتأجيل المباراة الي 31 أكتوبر الجارى بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا.

وتنتظر إدارة الكرة والجهاز الفني في الزمالك قرار الكاف لمعرفة هل سيتم تأجيل المباراة ام سيتم اعتماد إقامة المباراة في موعدها مع تأهل الزمالك للمباراة النهائية للبطولة ، واعتبار الرجاء منسحبا في حالة عدم وصوله القاهرة وخوض المباراة.

من ناحية أخرى كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، كواليس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال مرتضى منصور فى تصريحات لقناة الزمالك: "تواصلت مع هانى أبو ريدة وتواصلت مع مسئولين فى الكاف وأكدوا أنهم أرسلوا لجنة طبية لمتابعة حالة لاعبى الرجاء وتأكدوا من وجود 8 لاعبين فى الحجر الصحي".

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تابع رئيس الزمالك: طلبت تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الرد أن اللائحة 16 لاعبا تلعب أكتر من 16 لاعبا تتأجل، وولادنا مستعدين يلعبوا والجميع على درجة عالية من التركيز.

وأضاف مرتضى منصور: "وجهنا رسالة للعالم كله أننا نادى متحضر بعد الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، وتفوقنا على الرجاء فى وجود لاعبيه الأساسيين بالمغرب رغم أننا لعبنا فى غياب عدد كبير من لاعبينا الأساسيين".

في سياق مختلف قام المغربي الدولي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك بزيارة معسكر فريق الوداد المغربى المقام حاليا في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في اطار مباريات إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا ، ويرتبط بن شرقي بعدد من الصداقات مع لاعبي الوداد المغربي فريقه السابق والذي شهد بداية تألقه.