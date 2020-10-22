شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الوداد .. موسيماني يعالج أزمة إهدار الفرص قبل موقعة الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي فقرة في تدريبات الفريق الأخيرة لإيجاد حلول لأزمة إهدار الفرص وعدم التركيز أمام مرمى المنافس وهي الأزمة التى عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية وظهرت بوضوح في مباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي بالمغرب والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

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وحرص موسيماني على التحدث مع لاعبي الفريق عن ضرورة التركيز أمام مرمى الخصم وإستغلال الفرص التى تُتاح لهم بعدما أهدر حسين الشحات وأجاي ومروان محسن عدة فرص في لقاء بطل المغرب الأخير ، وطالب المدير الفني لاعبيه بالإستعداد الجيد لمباراة العودة غداً أمام الوداد بإستاد القاهرة والذي يتطلع الاهلي فيه لحسم التأهل بشكل رسمي لنهائي البطولة الافريقية.

على صعيد متصل ، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى لم يحسم التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا، بالرغم من النتيجة الإيجابية التى حققها خارج ملعبه على حساب الوداد والفوز بهدفين دون رد فى ذهاب نصف النهائي، وطالب شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت إف إم"، الأهلى بالتعلم من درس ريال مدريد الذى تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام شاختار الأوكرانى بدورى أبطال أوروبا، وسقط على ملعبه سان ستيفانو، خاصة أن المباريات تقام بدون حضور جماهيرى، وهو ما لا يجعل هناك تفوقاً لأى فريق عن الآخر، والفرصة متساوية بين الجميع، نظرا لأن كل فريق يفقد قوة الجمهور.