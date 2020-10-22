شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر قرار الكاف بشأن مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الترقب الشديد تسيطر على الأجواء داخل نادى الزمالك، وتحديدا فريق الكرة لقرار الاتحاد الأفريقى "كاف" المقرر صدوره خلال ساعات بشأن مصير مباراة الزمالك والرجاء المغربى المقرر لها السبت المقبل، وسط تكهنات قوية بصدور قرار بتأجيل المباراة إلى 31 أكتوبر الجارى بسبب إصابة عدد من لاعبى الرجاء بفيروس كورونا.

وتنتظر إدارة الكرة والجهاز الفنى فى الزمالك قرار الكاف لمعرفة هل سيتم تأجيل المباراة أم سيتم اعتماد إقامة المباراة فى موعدها مع تأهل الزمالك للمباراة النهائية للبطولة، واعتبار الرجاء منسحبا فى حال عدم وصوله القاهرة وخوض المباراة.

من ناحية أخرى، كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، كواليس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال مرتضى منصور فى تصريحات لقناة الزمالك، "تواصلت مع هانى أبو ريدة وتواصلت مع مسئولين فى الكاف وأكدوا أنهم أرسلوا لجنة طبية لمتابعة حالة لاعبى الرجاء وتأكدوا من وجود 8 لاعبين فى الحجر الصحي".

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وأضاف رئيس الزمالك، "طلبت تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الرد أن اللائحة 16 لاعباً تلعب أكثر من 16 لاعبا تتأجل، وولادنا مستعدون يلعبوا والجميع على درجة عالية من التركيز".

وتابع مرتضى منصور، "وجهنا رسالة للعالم كله أننا نادى متحضر بعد الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، وتفوقنا على الرجاء فى وجود لاعبيه الأساسيين بالمغرب رغم أننا لعبنا فى غياب عدد كبير من لاعبينا الأساسيين".

فى سياق مختلف، زار الدولى المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الزمالك معسكر فريق الوداد المغربى المقام حاليا فى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى الجمعة المقبل فى إطار مباريات إياب الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا، ويرتبط بن شرقى بعدد من الصداقات مع لاعبى الوداد المغربى فريقه السابق والذى شهد بداية تألقه.