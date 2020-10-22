شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يطلب استعارة محمد فخرى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو غزل المحلة على التفاوض مع نظرائهم بالنادي الأهلى لاستعارة محمد فخرى لاعب فريق الغزل السابق والأهلى الحالى لينضم لصفوف الفلاحين فى الموسم المقبل بالدورى الممتاز، بعد صعود الفريق المحلاوى لدورىر الأضواء والشهرة بعد غياب ثلاثة مواسم.

إدارة المحلة تنتظر فقط انتهاء الأهلى من مباراة الوداد المغربى فى إياب دورى أبطال أفريقيا لبدء المفاوضات، حيث يستغل مسئولو الغزل العلاقة الطيبة بين الناديين لضم اللاعب إلى صفوفه.

الأهلى يستعد لمواجهة الوداد فى التاسعة مساء غد، الجمعة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما سبق وحقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمعهما بالمغرب السبت الماضى.

Advertisements

عقد بيع محمد فخرى من المحلة إلى الأهلى يتضمن بنداً يتيح لمسئولى الغزل الحصول على 20% من قيمة بيعه لأى نادٍ آخر سواء داخل مصر أو للاحتراف فى الخارج

إدارة نادي غزل المحلة تسعى لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة تساعد على بقاء الفريق في دورى الأضزواء والشهرى وألا يقتصر الامر على صعوده موسم فقط مثلما حدث في مواسم سابقه .