شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يطلب استعارة محمد فخرى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو غزل المحلة على التفاوض مع نظرائهم بالنادي الأهلى لاستعارة محمد فخرى لاعب فريق الغزل السابق والأهلى الحالى لينضم لصفوف الفلاحين فى الموسم المقبل بالدورى الممتاز، بعد صعود الفريق المحلاوى لدورىر الأضواء والشهرة بعد غياب ثلاثة مواسم.
إدارة المحلة تنتظر فقط انتهاء الأهلى من مباراة الوداد المغربى فى إياب دورى أبطال أفريقيا لبدء المفاوضات، حيث يستغل مسئولو الغزل العلاقة الطيبة بين الناديين لضم اللاعب إلى صفوفه.
الأهلى يستعد لمواجهة الوداد فى التاسعة مساء غد، الجمعة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما سبق وحقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمعهما بالمغرب السبت الماضى.
عقد بيع محمد فخرى من المحلة إلى الأهلى يتضمن بنداً يتيح لمسئولى الغزل الحصول على 20% من قيمة بيعه لأى نادٍ آخر سواء داخل مصر أو للاحتراف فى الخارج
إدارة نادي غزل المحلة تسعى لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة تساعد على بقاء الفريق في دورى الأضزواء والشهرى وألا يقتصر الامر على صعوده موسم فقط مثلما حدث في مواسم سابقه .
كانت هذه تفاصيل خبر غزل المحلة يطلب استعارة محمد فخرى من الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.