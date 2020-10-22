شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخصص 100 ألف جنيه مكافأة لبطل دورى الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، 100 الف جنيه مكافأة لبطل دوري كرة الصالات للموسم الجارى 2019 /2020، بناءً على المقترحات التى تقدمت بها سحر عيد الحق عضو الجبلاية والمشرف على لعبة كرة الصالات والشاطئية.

وقدمت عيد الحق مقترحاً بزيادة مكافأة بطل دوري كرة الصالات لتصل لـ 100 الف جنيه و 75 ألف لصاحب المركز الثاني و50 ألف جنيه للمركز الثالث.

وتقام اليوم، الخميس، المباراة النهائية بين مصر المقاصة وميت عقبه فى الرابعة مساءً، بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى الثانية ظهرا على صالة نادى الشرقية للدخان.

أقيمت أمس مباراتا دور قبل النهائي بدوري الصالات على الصالة المغطاة بنادى الشرقية للدخان وتحدد طرفا المباراة النهائية التي ستقام اليوم بين مصر المقاصة وميت عقبه كما تحدد طرفي مباراة مركزي الثالث والرابع بين فريقي الاسماعيلي والإعلاميين .

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وتأهل فريق مصر المقاصة للدور النهائي بعد الفوز علي الاسماعيلي بهدفين لهدف في مباراة قبل النهائي التي جمعت الفريقين علي الصالة المغطاة بنادي الشرقية للدخان أحرز محمد عبد الحميد كوكي الهدف الأول للمقاصة بعد مرور دقيقه ونصف من بداية المباراة وأحرز الهدف الثاني محمد عبد الحميد كوكي للمقاصة في بداية الشوط الثاني وسجل أحمد فكري صالح حارس الإسماعيلي الهدف الأول لفريقه في الثواني الأخيرة .

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من صبري إبراهيم حكم أول وحازم نصر حكم ثاني ومحمد بهجت حكم ثالث ومحمد فاروق ميقاتي.

كما تأهل فريق ميت عقبة للدور النهائي بالفوز علي الاعلاميين 2/4 بركلات الترجيح وجاءت المباراة ماراثونية الفريقين في الوقت الاصلي حيث حول ميت عقبه تأخره بخمسة أهداف وتعادل بنتيجة 5/5 .

أحرز أهداف ميت عقبه إسلام لوما هدفين وأحمد حمص هدف وقطه حامد هدف وكريم النون وأحرز للإعلاميين تريكة سوبر هاتريك وعمرو عشبه هدف.