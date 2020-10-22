الامارات | رسمياً.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 31 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 31 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس رسميا تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 31 الجاري، بسبب إصابة ثمانية لاعبين من صفوف الأخير بفيروس كورونا. وجاء قرار (الكاف) بعدما رفضت وزارة الصحة المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لخوض مواجهة الإياب، لتواجد إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق المغربي.

وكانت لجنة الطوارئ في الاتحاد الافريقي عقدت اجتماعا الاربعاء لمناقشة الالتماس الذي تقدمت به ادارة نادي الرجاء لتأجيل المباراة التي كانت مقررة السبت بسبب اصابة عدد من لاعبيه بفيرس كورونا.

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وكانت وزارة الصحة المغربية ارسلت الثلاثاء خطابا الى ادارة الرجاء تخطره فيه بضرورة الدخول في فترة حجر صحي لأسبوع كامل، فيما منعته السلطات المحلية في بيان آخر من السفر إلى مصر، بانتظار نتائج الفحوصات التي سيخضع لها في 27 الجاري. وكان الزمالك فاز 1-صفر ذهابا الأحد الماضي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وثبت الاتحاد الافريقي موعد مباراة نصف النهائي الأولى بين الاهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي والمقررة غدا بملعب القاهرة الدولي. وكان الاهلي فاز 2-صفر ذهابا السبت. وتقام المباراة النهائية في السادس من نوفمبر المقبل في مصر.

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