شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجبل والشناوي ضمن ترشيحات «كاف» لأفضل تصديات دوري الأبطال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أفضل تصديات حراس المرمى خلال مباراتي ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت الأهلي مع الوداد والزمالك ضد الرجاء.

وانتهت جولة ذهاب نصف النهائي بفوز الأهلي على الوداد بهدفين نظيفين، فيما تغلب الزمالك على الرجاء بهدف مقابل لا شىء، وسط تألق لافت للنظر لمحمد الشناوي، حارس الأهلي، ومحمد أبوجبل حارس الزمالك.

ونشر الحساب الرسمي لـ «كاف»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لأفضل التصديات خلال المباراتين تحت تعليق: «تصديات مذهلة خطفت الأنظار في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. أي واحدة منهم كانت الأفضل؟».