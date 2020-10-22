شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد برادة: أبطال الجيل الحالي أفضل مني «100 مرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد أحمد برادة، نجم الاسكواش المصري الأسبق، أن أبطال الجيل الحالي في اللعبة أفضل منه كثيراً.
وقال برادة في تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة «النهار»: «وجهة نظري أن أبطال الجيل الحالي أفضل مني 100 مرة، وسعيد بكوني بدأت مبكرا في لعبة الاسكواش».
وأضاف: «سعيد للغاية لنجاح اللعبة في مصر وزيادة شعبيتها خلال الفترة الأخيرة».
وختم حديثه قائلاً: «كنت دائما أعاني في وقت سابق من تجاهل الإعلام للعبة، ولكن نجاح المصريين في لعبة الاسكواش زاد من الاهتمام الإعلامي».
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