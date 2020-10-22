شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تكشف العُمر المناسب للبداية في مجال الاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت نور الشربيني، بطلة مصر في الاسكواش، أن طموحاتها في اللعبة ليس لها حدود، فهي تريد النجاح بشكل أكبر، وقالت نور الشربيني، في تصريحاتها عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: «أهدافي لا تتوقَّف أبداً، دائمًا ما أحاول الوصول لِمَا هو أفضل مهما حقَّقت، عند الفوز بأي بطولة أبدأ التفكير سريعًا فيما قَد أفعل بعد».



أضاف: «سن الـ6 سنوات هو الأنسب للبداية في مجال الاسكواش»، واختتمت: «منذ 10 سنوات بعض الأطباء أكدوا لي أنني لن أستطع ممارسة الاسكواش بسبب عملية في الركبة، ولكني نجحت في تخطي ذلك بالإصرار وحققت نجاحات رغم إصابتي».