شكرا لقرائتكم خبر عن ربع نهائي كأس مصر والدوري الأوروبي.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق اليوم الخميس، الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج» موسم 2020-21، بإقامة 24 مباراة ضمن منافسات هذه المرحلة من البطولة، كما تقام ثاني مباريات دور الربع نهائي لبطولة كأس مصر بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

وجاءت أبرز مواجهات اليوم على النحو التالي:

كأس مصر:

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب: 8.00 مساءا، استاد السويس الجديد، أون تايم سبورت.

الدوري الأوروبي:

يانج بويز ضد روما: 6.55 مساءا، بي إن سبورت 4.

رابيد فيينا ضد أرسنال: 6.55 مساءا، بي إن سبورت 1.

نابولي ضد ألكمار: 6.55 مساءا، بي إن سبورت 6.

فياريال ضد سيفاس سبور: 9.00 مساءا، بي إن سبورت 3.

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سيلتك ضد ميلان: 9.00 مساءا، بي إن سبورت 1.

ليستر سيتي ضد زوريا لوهانسك: 9.00 مساءا، بي إن سبورت 4.

توتنهام ضد لاسك: 9.00 مساءا، بي إن سبورت 2.