شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الأولى لدوري الأبطال: بايرن «فليك» يواصل مسيرته التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح بايرن ميونخ ضيفه أتتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0، في أولى مباريات حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد من المسابقة.

واعتلى بايرن ميونخ صدارة المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات بعد فوزه الكاسح على الفريق المدريدي الذي تلقى أثقل هزيمة له في دوري الأبطال تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني، مناصفة مع الخسارة بنفس النتيجة ضد بروسيا دورتموند في مرحلة المجموعات خلال عام 2018.

وواصل بايرن ميونخ عروضه المبهرة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، فحقق الفريق فوزه في المباراة رقم 12 على التوالي في دوري الأبطال ليحافظ على سجله التاريخي غير المسبوق في تاريخ المسابقة، وسجل الفريق الألماني 4 أهداف أو أكثر في المباراة رقم 20 خلال فترة قيادة المدرب الذي تولى قيادتهم منذ أقل من عام (نوفمبر 2019).

وشهدت المباراة استمرار فشل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في التسجيل خارج قواعد فريقه في دوري الأبطال (بعيدًا عن المباريات التي لُعبت على أراضي محايدة)، منذ هدفه ضد روما في إيطاليا في عام 2015، ومن بعدها لعب 22 مباراة متتالية دون نجاح في التسجيل خارج قواعد فريقه في دوري الأبطال.

وعلى الرغم من فوز بايرن الساحق بالمباراة، إلا أن روبرت ليفاندوفسكي فشل في التسجيل خلال المباراة، ليتوقف رقمه عند التسجيل في 9 مباريات متتالية في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا (سجل إجمالي 17 هدفًا)، ويفشل في تحقيق رقم قياسي، حيث لم تشهد المسابقة على مدار تاريخها تسجيل لاعب في 10 مباريات متتالية بمرحلة المجموعات.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، تعادل ريد بول سالزبورج على ملعبه ضد لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-2.

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وتقدم الضيوف مبكرًا لكن أصحاب الأرض ردوا بهدفين، قبل أن يخطف الضيوف هدف قبل نهاية المباراة بـ 15 دقيقة، لينتزعوا نقطة مع معقل الفرق النمساوي، في مواجهة تشكل «نظريًا» الصراع على المركز الثالث المؤهل للأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي.