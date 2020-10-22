علي فرج: محمد الشوربجي أصعب منافس واجهتهُ وأكره اللعب ضد كريم عبد الجواد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على فرج، بطل بطولة مصر الدولية للاسكواش، أن محمد الشوربجي أصعب منافس بالنسبة له، مشدداً على أنه دوماً ما كانت مبارياته ضده صعبة للغاية.

وقال على فرج، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، على شاشة قناة النهار: «بالنسبة لي محمد الشوربجي أصعب منافس واجهني، فهو دوما ما يمثل لي المنافس الأقوى».

وأضاف: «كريم عبدالجواد ذكي في الملعب بشكل كبير لذلك أكره اللعب ضده».

وختم حديثه قائلاً: «في الملعب كريم عبدالجواد يتحرك بذكاء للغاية، لذلك يمثل لي أزمة واللعب معه يحتاج تركيزا». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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