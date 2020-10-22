شكرا لقرائتكم خبر عن «بيج رامي» يعلن مشاركته في مستر أولمبيا 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تلقى رامي السبيعي «بيج رامي»، بطل كمال الأجسام، دعوة خاصة للمشاركة في نسخة مستر أولمبيا 2020 بعد ضياع فرصة التأهل الرسمى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة. وأكد بطل كمال الأجسام رامى السبيعى أنه تم منحه فرصة المشاركة في مستر أولمبيا 2020. وقال بطل كمال الأجسام، عبر حسابه الرسمى على إنستجرام اليوم: «أشكر IFBB Professional League والسيد جيم مانيون وفريقه بأكمله لمنحى فرصة المشاركة في Mr. Olympia LLC لعام 2020، ممتنون جدًا لهم». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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