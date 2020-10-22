محمود الخطيب يتابع أعمال الإنشاءات بالأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بجولة تفقدية بمقر النادي بالجزيرة، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات ضمن الخطة الإنشائية التي وضعها مجلس الإدارة.

ورافق محمود الخطيب خلال جولته التفقدية كل من، خالد الدرندلي، أمين الصندوق، والمهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي.

وحرص الخطيب على تفقد أعمال التطوير بالبوابة الرئيسية، وتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالعملية الإنشائية وموعد الانتهاء منها.

وتابع رئيس النادي الأعمال الإنشائية التي تجرى في منطقة الخدمات، ومن بينها إنشاء صيدلية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية. واختتم الخطيب جولته بتفقد أعمال تطوير مدرجات التتش الجديدة، وتعرف على موعد الانتهاء من الدورين الثاني والثالث داخل المدرج، واللذين يتضمنان إقامة غرف خلع ملابس ومكاتب إدارية خاصة بقطاع النشاط الرياضي.

ووجه الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفقا للخطة الزمنية المحددة لخدمة الأعضاء، والانتهاء من عمليات الإنشاءات والتطوير داخل مقر النادي بالجزيرة في التوقيتات المحددة لذلك. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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