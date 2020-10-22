شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يوضح موقف الزمالك من تسريبات موعد لقاء الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إن المواعيد التي تداولها عن مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، «كلام» وتسريبات من الجانب المغربي.
وأضاف «الغندور»، في تصريحات عبر برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك: «في تسريبات إن الماتش هايتأجل لـ31 أكتوبر، وإن النهائي في موعده 6 نوفمبر.. الزمالك قال إنه لن يقبل بهذا الكلام، إزاي ألعب 31 والنهائي بعده بـ5 أيام، وغيري يلعب يوم 23 ويقعد الفترة دي كلها ويلعب يوم 6 نوفمبر».
وأكد: «مفيش أي كلام رسمي، ودي تسريبات من المغرب، كله كلام ومفيش أي تأكيدات».
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