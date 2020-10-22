شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس يرفض الترشح في انتخابات رئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة القلعة البيضاء، ولا يفكر في ذلك نهائيًا.

ولفت «عباس» إلى أنه يرغب في أن يقضي ما تبقى من عمره مع أحفاده، مشيدًا خلال تصريحاته أثناء حضوره حفل تأبين عزمي مجاهد، نجم الزمالك الراحل، بالمستوى الذي ظهر به لاعبو الفريق الأبيض خلال مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.