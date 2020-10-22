شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مصطفى محمد أفضل مهاجم حاليًا.. وتصريحات البدري لم تكن في محلها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسامة نبيه، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم، إن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، أفضل مهاجم في مصر، ويتفوق في التوقيت الحالي على مروان محسن، مهاجم الأهلي.
وأضاف «نبيه»، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن تصريحات حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لم تكن في محلها عندما انتقد مهاجم الزمالك الصاعد.
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