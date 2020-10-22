شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: اللجنة الأوليمبية لا تستطيع إلزام وزير الرياضة بتنفيذ أي قرار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طلال عبداللطيف، خبير اللوائح، إن اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، لا تستطيع إجبار الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة على تنفيذ أي قرار اتخذته اللجنة خلال فترة توليها المسؤولية.
وكانت اللجنة الأوليمبية قد اتخذت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدة 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.
وشدد «عبداللطيف» على أن القانون هو صاحب إلزام وزارة الرياضة في اتخاذ قراراتها، ولا تخضع لأي مطالبات من اللجنة الأوليمبية.
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