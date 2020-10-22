شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص أفراد الجهاز الفني لأسوان بعد التعاقد مع «الشيشيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار مجلس إدارة نادي أسوان، سامي الشيشيني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد رفض أحمد كشري الاستمرار مع الفريق بعد البقاء في الدوري الممتاز.

واشترط مسؤولو أسوان على «الشيشيني» ألا يزيد أفراد الجهاز المعاون عن فردين، يتم اختيارهما بالتنسيق مع مجلس الإدارة.