انطلاق بطولة العمومي والناشئين لأندية العاصمة المؤقتة عدن لكرة الطاولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

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أقر اتحاد كرة الطاولة بعدن انطلاق بطولة العمومي والناشئين لأندية العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة من 29 اكتوبر الجاري الى 1 من نوفمبر القادم في صالة الشهيد علي أسعد مثنى المغلقة بمديرية الشيخ عثمان .



و التقت قيادة الاتحاد برئاسة علي طه صالح مندوبي الاندية المشاركة في البطولة و هي التلال والشعلة والميناء والروضة والجزيرة والاتحاد وشمسان والشرطة والنصر ،لمناقشة نظام البطولة و اللوائح و القوانين الصادرة عن الإتحاد الدولي لكرة الطاولة مع مراعاة خصوصية البطولة من قبل اللجنة الفنية العليا لكرة الطاولة .

تجدر الاشارة الى أن اتحاد كرة الطاولة بالعاصمة المؤقتة عدن وضع خطة لنشاطه للموسم الجديد 2020 ـ 2021 بإقامة بطولتين للفرق والفردي لمختلف الفئات العمرية للأندية الرياضية و اقامة دورتين تأهيليتين للمدربين و الحكام .