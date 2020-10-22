شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. انطلاق أول بطولة دوري فى مصر بمباراة الزمالك ضد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 1948 ، إنطلقت أول بطولة للدوري العام في مصر حيث أقيمت المباراة الافتتاحية فى تاريخ المسابقة بين نادى فاروق "الزمالك "حاليا مع المصرى البورسعيدى بملعب الزمالك القديم بمسرح البالون.

رغم الظروف الصعبة التى كانت تواجه أصحاب الأرض فى ظل تغيب "6" من الأعمدة الأساسية أمثال " حنفى بسطان، حافظ زقلط، يونس مرعى، محمد الجندى، فهمى جميعى، جلال قريطم".

إلا أن أشبال الزمالك لم يهابوا الموقف، وقادوا فريقهم لتحقيق أول فوز فى تاريخ المسابقة وليس بهدف بل بخمسة أهداف مقابل هدف، ونال الصاعد محمد أمين شرف تسجيل أول هدف فى تاريخ المسابقة و"هدفه الوحيد في المسابقة".

كما نال زميله سعد رستم لقب تسجيل أول هاتريك فى الدورى.

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بينما اكتفى عبد الكريم صقر بتسجيل هدف للزمالك، والسيد الضيظوى بتسجيل أول أهداف المصرى، وأول هدف فى شباك الزمالك وحارس مرماه يحيى امام .

وكان أول فريق يمثل الزمالك في المسابقة يتكون من: يحيى أمام وفكرى وهدان وأحمد عبد العزيز والعربى ومحمود فضالى وعمر شندى وعلى عثمان ومحمد أمين وعبد الكريم صقر وسعد رستم ومصطفى نصر.

وأستكمل الاسبوع الأول بإقامة المباريات الاربعة المتبقية، وفيها فاز الاهلى على اليونان (5/0) والإسماعيلى على الاتحاد (3/1) والأوليمبى على الترسانة (1/0) وشهدت أيضا أول تعادل فى الدورى بين بورفؤاد مع السكة (3/3)

يذكر أن الدوري المصرى في المركز الأول من حيث ترتيب البطولة على المستوى الافريقى من حيث القيمة السوقية ، كما توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا سبعة مرات وهو الأكثر تتويجاً وشارك الفراعنة في كأس العالم ثلاثة مرات مقابل خمسة مشاركات لأسود الاطلسى.

توجت الأندية المصرية بدوري الابطال الافريقى 14 مرة بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك ومرة للإسماعيلي ، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثاني في دوري الأبطال ثماني مرات.