شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقرر تخصيص 100 ألف جنيها مكافأة لبطل دوري الصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مبلغ 100 الف جنيه مكافأة لبطل دوري كرة الصالات للموسم الجاري 2019 /2020 ،بناء علي المقترحات التي تقدمت بها سحر عيد الحق عضو الجبلاية والمشرف علي لعبة كرة الصالات و الشاطئية.

وقدمت عيد الحق مقترح بزيادة مكافأة بطل دوري كرة الصالات لتصل لـ 100 الف جنيه و 75 ألف لصاحب المركز الثاني و 50 ألف جنيه للمركز الثالث.

وتقام اليوم الخميس المباراة النهائية بين مصر المقاصة وميت عقبه في الرابعة مساءا بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الثانية ظهرا علي صالة نادي الشرقية للدخان .

أقيمت أمس مباراتي دور قبل النهائي بدوري الصالات علي الصالة المغطاة بنادي الشرقية للدخان وتحدد طرفي المباراة النهائية التي ستقام اليوم بين مصر المقاصة وميت عقبه كما تحدد طرفي مباراة مركزي الثالث والرابع بين فريقي الاسماعيلي والإعلاميين .

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تأهل فريق مصر المقاصة للدور النهائي بعد الفوز علي الاسماعيلي بهدفين لهدف في مباراة قبل النهائي التي جمعت الفريقين علي الصالة المغطاة بنادي الشرقية للدخان أحرز محمد عبد الحميد كوكي الهدف الأول للمقاصة بعد مرور دقيقه ونصف من بداية المباراة وأحرز الهدف الثاني محمد عبد الحميد كوكي للمقاصة في بداية الشوط الثاني وسجل أحمد فكري صالح حارس الإسماعيلي الهدف الأول لفريقه في الثواني الأخيرة .

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من صبري إبراهيم حكم أول وحازم نصر حكم ثاني ومحمد بهجت حكم ثالث ومحمد فاروق ميقاتي.

كما تأهل فريق ميت عقبة للدور النهائي بالفوز علي الاعلاميين 2/4 بركلات الترجيح وجاءت المباراة ماراثونية الفريقين في الوقت الاصلي حيث حول ميت عقبه تأخره بخمسة أهداف وتعادل بنتيجة 5/5 .

أحرز أهداف ميت عقبه إسلام لوما هدفين وأحمد حمص هدف وقطه حامد هدف وكريم النون وأحرز للإعلاميين تريكة سوبر هاتريك وعمرو عشبه هدف.