شكرا لقرائتكم الزمالك يتفق مع فرجاني ساسي علي التجديد عقب دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذت إدارة الكرة بنادى الزمالك العديد من الخطوات الهامة والقرارات الحاسمة في اطار حرصها علي استمرار حالة الاستقرار التي يعيشها فريق الكرة الأول بالنادي منذ بداية الموسم الحالي.

إدارة الكرة في نادي الزمالك اتفقت مع التونسي فرجاني ساسي علي تجديد اللاعب تعاقده مع الفريق حيث ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم المقبل، وعقد أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في الزمالك جلسة مع فرجاني ساسي اتفقا خلالها علي التجديد من حيث المبدأ وقدم أمير مرتضي عرضا ماليا لساسي ولا يزال اللاعب يفكر في عرض الزمالك في ظل تلقيه العديد من العروض الخليجية وفي مقدمتها التعاون السعودي الذي يتمسك بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من ناحية أخرى يخضع محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تأهيلي مكثف من خلال تدريبات بالكرة وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي للاعب، تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية وأدى زيزو بعض التدريبات بالكرة علي هامش مران الأمس بمشاركة محمود جنش حارس مرمى الفريق، كما قام عبدالعزيز بتسديد بعض الكرات علي حراس المرمي ، أثناء أدائهم التدريب.

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في سياق مختلف كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، كواليس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال مرتضى منصور : "تواصلت مع هانى أبو ريدة وتواصلت مع مسئولين فى الكاف وأكدوا أنهم أرسلوا لجنة طبية لمتابعة حالة لاعبى الرجاء وتأكدوا من وجود 8 لاعبين فى الحجر الصحي".

تابع رئيس الزمالك: طلبت لو تأجل لقاء الزمالك والرجاء أن يؤجل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الرد أن اللائحة 16 لاعبا تلعب أكتر من 16 لاعبا تتأجل، وولادنا مستعدين يلعبوا بكرة والجميع على درجة عالية من التركيز.

وأضاف مرتضى منصور: "وجهنا رسالة للعالم كله أننا نادى متحضر بعد الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، وتفوقنا على الرجاء فى وجود لاعبيه الأساسيين بالمغرب رغم أننا لعبنا فى غياب عدد كبير من لاعبينا الأساسيين".