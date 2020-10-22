شكرا لقرائتكم شوبير: الأهلي لم يحسم الصعود لنهائى أفريقيا ويجب التعلم من درس ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الإعلامي أحمد شوبير، أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لم يحسم التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من النتيجة الإيجابية التي حققها خارج ملعبه على حساب الوداد المغربي والفوز بهدفين دون رد، في ذهاب نصف النهائي.

وطالب شوبير، فى تصريح برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت إف إم": من الأهلي التعلم من درس ريال مدريد الذي تعرض للخسارة بثلاثة أهداف أمام شاختار الأوكراني بدوري أبطال أوروبا، وسقط على ملعبه سان ستيفانو، خاصة أن المباريات تقام بدون حضور الجماهير، وهو ما لا يجعل هناك تفوق لأي فريق عن الآخر، والفرصة متساوية بين الجميع، نظرا لأن كل فريق يفقد قوة الجمهور .

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أكد الجهاز الطبى للأهلى أن النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الفريق، جاهز لمباراة الوداد المغربى المقرر لها التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وشدد الجهاز على أن عدم مشاركة اللاعب النيجيرى فى مران الفريق كاملاً أمس بسبب مُعاناته من الإجهاد، لذا فضّل الجهاز الفنى إراحته من التدريبات الجماعية ومطالبته بخوض تدريبات فى "الجيم".

وأوضح الجهاز الطبى للأهلى أن أجاى سيكون جاهزاً للمشاركة فى مران اليوم ومباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلى لحسم التأهل لنهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمي، بعد الفوز فى لقاء الذهاب السبت الماضى بالمغرب بثنائية نظيفة.