شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الوداد .. أجاي جاهز لموقعة الإياب الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للأهلي أن النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق جاهز لمباراة الوداد المغربي المقرر لها التاسعة من مياء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وشدد الجهاز على أن عدم مشاركة اللاعب النيجيري في مران الفريق كاملاً أمس جاء بسبب مُعاناته من الإجهاد لذا فضّل الجهاز الفني إراحته من التدريبات الجماعية ومطالبته بخوض تدريبات في "الجيم" ،وأوضح الجهاز الطبي أن أجاي سيكون جاهزاً للمشاركة في مران اليوم ومباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي لحسم التأهل لنهائي البطولة الافريقية بشكل رسمي بعدما فاز في لقاء الذهاب السبت الماضي بالمغرب بثنائية نظيفة.

Advertisements

من ناحية أخرى ، يختتم فريق الكرة بالاهلي مساء اليوم ،الخميس، استعداداته للمباراة المرتقبة أمام الوداد ، ويحرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تكثيف محاضراته وجلساته مع لاعبي الفريق خلال الساعات الحالية ومنذ دخول الفريق معسكر مغلق منذ أمس ويتحدث المدير الفني مع لاعبيه عن أهمية لقاء الغد المرتقب وحذرهم من التعالي على الكرة أو الإستهانة بالخصم المغربي بدعوى أن الفريق ضمن التأهل لنهائي البطولة بعدما فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة وشدد موسيمتاني للاعبيه على أن بطل المغرب حضر للقاهرة وليس أمامه ما يبكي عليه وسيلعب بدون ضغوط ويرغب في الثأثر وهي كلها دوافع لابد أن يستعد لها الأهلي جيداً.

ويحشد المدرب الجنوب أفريقي أسلحته لمعركة الغد بعدما تأكدت جاهزية أكثر من لاعب تعرض لإصابة بسيطة على مدار الأيام الماضية منهم مروان محسن وقفشة لكن الجهاز الطبي أكد جاهزية الثنائي لمبارة الغياب غداً كما أصبح كهربا جاهز هو الأخر للمباراة المرتقبة بعدما شارك في تدريبات الفريق الماضية وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن موسيماني لن يدفع بكهربا اساسياً أمام بطل المغرب غداً وسيكون أحدى الأراق الرابحة في الشوط الثاني.