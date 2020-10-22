شكرا لقرائتكم الأهلي يقترب من التتويج باللقب الأفريقي.. ماذا يفعل الأحمر عندما يفوز خارج أرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الوداد المغربى في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا فى التاسعة من مساء غدا الجمعة ، ويقترب خطوة من تحقيق هدفه بالتتويج باللقب الأفريقي ليصل رصيده 9 بطولات دورى ابطال أفريقيا ، حيث تغلب على الوداد في مباراة الذهاب هدفين دون رد ، وهو ما يٌعد فاءل حسن ، خاصة أن الأهلى عندما يفوز على الفريق المنافس خارج الأرض تكون النتائج جيدة .

ولم يحقق الأهلى سوى فوز واحد فقط في ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال ، وكانت المباراة بمصر خاصة أن طرفاها الأهلى والزمالك ، و كانت المباراة للأبيض ، و أقيمت بإستاد الكلية الحربية ، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف ، و في العودة فاز بهدفين نظيفين ، وتأهل على النهائي .

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ومن المقرر أن تحدد مباراة العودة في نصف نهائي دورى الابطال في نسخته الحالية ، ما سيفعله الاهلى سواء بتكرار الفوز خارج الأرض والتأهل إلى الدور النهائي من عدمه .

يركز الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على بعض الجوانب الفنية قبل مواجهة العودة أمام الوداد المغربي في إياب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا والمقرر اقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي غدا الجمعة ، وذلك بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب والتي أقيمت في الدار البيضاء يوم السبت الماضي بهدفين نظيفين لصالحه.

ويهتم موسيماني بتسديد لاعبيه لضربات الترجيح تجنبًا للجوء اليها في حالة التعادل سواء في مباراة الوداد القادمة أو في المباراة النهائية، والتي حال انتهاء وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل سيتم اللجوء اليها لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.