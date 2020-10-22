شكرا لقرائتكم محمود عبد العزيز يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف في تدريبات الزمالك استعدادا للرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي، لبرنامج تأهيلى مكثف من خلال تدريبات بالكرة وذلك تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائى التأهيل، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى للاعب، تمهيدا لمشاركته فى التدريبات الجماعية.، وأدى زيزو بعض التدريبات بالكرة على هامش مران الامس بمشاركة محمود جنش حارس مرمى الفريق، كما قام عبدالعزيز بتسديد بعض الكرات على حراس المرمى، أثناء أدائهم التدريب.

فيما خضع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، لفحوصات طبية عامة، خلال الساعات الماضية، حيث حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق على الاطمئنان على حالته بشكل كامل، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة وجاءت الفحوصات التى خضع لها ساسى مطمئنة، لذا أوضح الجهاز الطبى للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، جاهزية الدولى التونسى للمشاركة مع أبناء ميت عقبة خلال المباريات المقبلة للفريق الأبيض.

وعاد ساسى إلى القاهرة، أول أمس، قادما من المغرب عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التى أبعدته عن الفريق فى المباراة الماضية أمام الرجاء المغربى، فى ذهاب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله المغربى أشرف بن شرقى من عرضية تلقاها من أحمد زيزو جناح الفريق.