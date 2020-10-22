شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الوداد .. الأحمر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الإياب بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم الخميس، إستعداداته للمباراة المرتقبة أمام الوداد المقرر لها التاسعة من مساء الغد بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدوء نسيب بعدما فاز فى لقاء الذهاب المغرب السبت الماضى بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد مجدى قفشة وعلى معلول.

ويحرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على تكثيف محاضراته وجلساته مع لاعبى الفريق خلال الساعات الحالية ومنذ دخول الفريق معسكر مغلق منذ أمس ويتحدث المدير الفنى مع لاعبيه عن أهمية لقاء الغد المرتقب وحذرهم من التعالى على الكرة أو الإستهانة بالخصم المغربى بدعوى أن الفريق ضمن التأهل لنهائى البطولة بعدما فاز فى لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة وشدد موسيمتانى للاعبيه على أن بطل المغرب حضر للقاهرة وليس أمامه ما يبكى عليه وسيلعب بدون ضغوط ويرغب فى الثأثر وهى كلها دوافع لابد أن يستعد لها الأهلى جيداً.

ويحشد المدرب الجنوب أفريقى أسلحته لمعركة الغد بعدما تأكت جاهزية أكثر من لاعب تعرض لإصابة بسيطة على مدار الأيام الماضية منهم مروان محسن وقفشة لكن الجهاز الطبى أكد جاهزية الثنائى لمبارة الغياب غداً كما أصبح كهربا جاهز هو الأخر للمباراة المرتقبة بعدما شارك فى تدريبات الفريق الماضية وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن موسيمانى لن يدفع بكهربا أساسياً أمام بطل المغرب غداً وسيكون أحدى الأراق الرابحة فى الشوط الثاني.