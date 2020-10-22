غزل المحلة يتفاوض مع الأهلي لاستعارة محمد فخرى فى الموسم الجديد

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جدة - عمرو شويل استقر مسئولو غزل المحلة على التفاوض مع نظرائهم بالنادي الأهلى لاستعارة محمد فخرى لاعب فريق الغزل السابق والأهلى الحالي لينضم لصفوف الفلاحين في الموسم المقبل في الدورى الممتاز عقب صعود الفريق المحلاوي الى الممتاز بعد غياب ثلاثة مواسم .
إدارة المحلة تنتظر فقط إنتهاء الاهلى من فعاليات مباراة الوداد المغربى في اياب دورى أبطال افريقيا لبدء المفاوضات حيث يستغل مسئولو الغزل العلاقة الطيبة بين الناديين لضم اللاعب الى صفوفه.
الأهلى يتلقي مع الوداد فى التاسعة من مساء غدا الجمعة فى اياب دور نصف نهائى دورى ابطال افريقيا بعد أن كان الاهلى قد فاز فى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمعهما بالمغرب السبت الماضى .
عقد بيع محمد فخرى من المحلة إلى الأهلى يتضمن بند يتيح لمسئولى الغزل الحصول على 20% من قيمة بيعه لأي نادي أخر سواء داخل مصر أو للأحتراف في الخارج
إدارة نادي غزل المحلة تسعي لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة تساعد على بقاء الفريق في دورى الأضزواء والشهرى وألا يقتصر الامر على صعوده موسم فقط مثلما حدث في مواسم سابقه .
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