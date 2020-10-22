شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء الأولوية للحظات الأسرية في ظل أسلوب حياة سريع ومزدحم مع أحمد حسام (ميدو) ويسرا وائل والان مع تفاصيل الخبر
تعاني كل عائلة لديها العديد من الأطفال يركضون ويلعبون هنا وهناك مع أسلوب حياة سريع لدى الأب، من تحديات يومية كثيرة قد تعيق أي فرصة للاستمتاع بالأمور المهمة والجميلة في الحياة. ومن بين هذه التحديات الكمية الكبيرة من الغسيل اليومي.
ينبغي للعائلات الآن اتخاذ قرارات مدروسة لإعطاء الأولوية للحظات الأسرية وهنا يأتي دور غسالة Vivace من "إل جي" فهي توفر للعائلات مجموعة متنوعة من الوظائف والمزايا التي تسهل المهام اليومية إلى درجة كبيرة، مما يساعد أفراد الأسرة في التركيز على الجوانب الحياتية الأكثر أهمية. ومن هذه الوظائف تقنية AI DD™️ التي تحدد بذكاء نوع القماش في الغسالة و تحدد حركة الغسل المناسبة تلقائيا و بالتالي يصبح الغسيل مهمة سهلة للغاية فقط من خلال اختيار خيار برنامج القماش المختلط.
وتتّبع يسرا معايير صارمة للنظافة وتقدم العناية الأفضل لمنزلها وأطفالها وتهتم بصحتهم، وهنا تساعد وظيفة البخار في غسالة Vivace على التخلص من 99.9٪ من مسببات الحساسية في حمولة الغسيل. كما أن متانة الغسالة وسعتها الكبيرة تجعلها خياراً مثالياً للعائلات فهي قادرة على التعامل مع الحمولات الضخمة من الملابس وتوفر الطاقة والوقت في الوقت نفسه.
ومع غسالة الملابس Vivace من إل جي، أن تمكن الثنائي ميدو ويسرا من معالجة مشكلة غسيل الملابس أصبح لديهما الوقت الكافي للتركيز على أسرتهما الأغلى على قلبهما.
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