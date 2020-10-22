شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب الأهلى بتعلم درس ريال مدريد قبل مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لم يحسم التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا، بالرغم من النتيجة الإيجابية التى حققها خارج ملعبه على حساب الوداد المغربى والفوز بهدفين دون رد فى ذهاب نصف النهائي.

وطالب شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت إف إم"، الأهلى بالتعلم من درس ريال مدريد الذى تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام شاختار الأوكرانى بدورى أبطال أوروبا، وسقط على ملعبه سان ستيفانو، خاصة أن المباريات تقام بدون حضور جماهيرى، وهو ما لا يجعل هناك تفوقاً لأى فريق عن الآخر، والفرصة متساوية بين الجميع، نظرا لأن كل فريق يفقد قوة الجمهور.

من جهته أكد الجهاز الطبى للأهلى أن النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الفريق، جاهز لمباراة الوداد المغربى المقرر لها التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وشدد الجهاز على أن عدم مشاركة اللاعب النيجيرى فى مران الفريق كاملاً أمس بسبب مُعاناته من الإجهاد، لذا فضّل الجهاز الفنى إراحته من التدريبات الجماعية ومطالبته بخوض تدريبات فى "الجيم".

وأوضح الجهاز الطبى للأهلى أن أجاى سيكون جاهزاً للمشاركة فى مران اليوم ومباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلى لحسم التأهل لنهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمي، بعد الفوز فى لقاء الذهاب السبت الماضى بالمغرب بثنائية نظيفة.