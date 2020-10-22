شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية أجاى لمباراة الوداد فى إياب نصف نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للأهلى أن النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الفريق، جاهز لمباراة الوداد المغربى المقرر لها التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وشدد الجهاز على أن عدم مشاركة اللاعب النيجيرى فى مران الفريق كاملاً أمس بسبب مُعاناته من الإجهاد، لذا فضّل الجهاز الفنى إراحته من التدريبات الجماعية ومطالبته بخوض تدريبات فى "الجيم".

وأوضح الجهاز الطبى للأهلى أن أجاى سيكون جاهزاً للمشاركة فى مران اليوم ومباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلى لحسم التأهل لنهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمي، بعد الفوز فى لقاء الذهاب السبت الماضى بالمغرب بثنائية نظيفة.

من ناحية أخرى، يختتم فريق الكرة بالأهلى مساء اليوم، الخميس، استعداداته للمباراة المرتقبة أمام الوداد، ويحرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على تكثيف محاضراته وجلساته مع لاعبى الفريق خلال الساعات الحالية ومنذ دخول الفريق معسكرا مغلقا منذ أمس، ويتحدث المدير الفنى مع لاعبيه عن أهمية لقاء الغد المرتقب، وحذرهم من التعالى على الكرة أو الاستهانة بالخصم المغربى بدعوى أن الفريق ضمن التأهل لنهائى البطولة بعدما فاز فى لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة وشدد موسيمتانى للاعبيه على أن بطل المغرب حضر للقاهرة وليس أمامه ما يبكى عليه وسيلعب بدون ضغوط ويرغب فى الثأثر وهى كلها دوافع لابد أن يستعد لها الأهلى جيداً.

ويحشد المدرب الجنوب أفريقى أسلحته لمعركة الغد بعدما تأكدت جاهزية أكثر من لاعب تعرض لإصابة بسيطة على مدار الأيام الماضية منهم مروان محسن وقفشة لكن الجهاز الطبى أكد جاهزية الثنائى لمبارة الغياب غداً كما أصبح كهربا جاهز هو الأخر للمباراة المرتقبة بعدما شارك فى تدريبات الفريق الماضية وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن موسيمانى لن يدفع بكهربا اساسياً أمام بطل المغرب غداً وسيكون أحدى الأراق الرابحة فى الشوط الثاني.