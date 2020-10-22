شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع فرجانى ساسى على تجديد عقده بعد بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت إدارة الكرة بنادى الزمالك العديد من الخطوات المهمة والقرارات الحاسمة فى اطار حرصها على استمرار حالة الاستقرار التى يعيشها فريق الكرة الأول بالنادى منذ بداية الموسم الحالى. إدارة الكرة فى نادي الزمالك اتفقت مع التونسي فرجاني ساسي على تجديد تعاقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وعقد أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة فى الزمالك جلسة مع فرجانى ساسى اتفقا خلالها على التجديد من حيث المبدأ، وقدم أمير مرتضي عرضا ماليا لساسي ولا يزال اللاعب يفكر فى عرض الزمالك فى ظل تلقيه العديد من العروض الخليجية، وفى مقدمتها التعاون السعودى الذى يتمسك بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من ناحية أخرى، يخضع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لبرنامج تأهيلى مكثف من خلال تدريبات بالكرة، تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائي التأهيل، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى للاعب، تمهيداً لمشاركته فى التدريبات الجماعية، وأدى زيزو بعض التدريبات بالكرة علي هامش مران الامس بمشاركة محمود جنش حارس مرمى الفريق، كما قام عبد العزيز بتسديد بعض الكرات على حراس المرمى أثناء أدائهم التدريب.

في سياق مختلف، كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، كواليس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال مرتضى منصور، "تواصلت مع هانى أبو ريدة وتواصلت مع مسئولين فى الكاف وأكدوا أنهم أرسلوا لجنة طبية لمتابعة حالة لاعبى الرجاء وتأكدوا من وجود 8 لاعبين فى الحجر الصحي".

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وأضاف رئيس الزمالك، "طلبت لو تأجل لقاء الزمالك والرجاء أن يؤجل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الرد أن اللائحة 16 لاعبا تلعب أكتر من 16 لاعبا تتأجل، وولادنا مستعدون يلعبوا بكرة والجميع على درجة عالية من التركيز.

وتابع مرتضى منصور، "وجهنا رسالة للعالم كله أننا نادى متحضر بعد الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، وتفوقنا على الرجاء فى وجود لاعبيه الأساسيين بالمغرب رغم أننا لعبنا فى غياب عدد كبير من لاعبينا الأساسيين".