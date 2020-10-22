شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى عندما يفوز خارج أرضه فى ذهاب دورى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء غد، الجمعة، ويقترب خطوة من تحقيق هدفه بالتتويج باللقب الأفريقى ليصل رصيده 9 بطولات دورى أبطال أفريقيا، حيث تغلب على الوداد فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وهو ما يٌعد فأل حسن، خاصة أن الأهلى عندما يفوز على الفريق المنافس خارج الأرض تكون النتائج جيدة .

ولم يحقق الأهلى سوى فوز وحيد فقط فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، وكانت المباراة بمصر خاصة أن طرفيها الأهلى والزمالك، وكانت المباراة للأبيض، وأقيمت باستاد الكلية الحربية، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وفى العودة فاز بهدفين نظيفين وتأهل على النهائى.

ومن المقرر أن تحدد مباراة العودة فى نصف نهائى دورى الأبطال فى نسخته الحالية ما سيفعله الأهلى، سواء بتكرار الفوز خارج الأرض والتأهل إلى الدور النهائى من عدمه .

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ويركز الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على بعض الجوانب الفنية قبل مواجهة العودة أمام الوداد المغربى فى إياب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولى غدا، الجمعة، بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب التى أقيمت فى الدار البيضاء السبت الماضى بهدفين نظيفين لصالحه.

ويهتم موسيمانى بتسديد لاعبيه لضربات الترجيح تجنبًا للجوء اليها فى حالة التعادل سواء فى مباراة الوداد القادمة أو فى المباراة النهائية، والتى حال انتهاء وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل سيتم اللجوء اليها لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.